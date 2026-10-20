JASAT koordinesinde Ankara'da yakalanan 169 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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JASAT koordinesinde Ankara'da yakalanan 169 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca JASAT koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama emri bulunan 169 kişi yakalandı. Aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 1 kişi de bulunan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, çeşitli suçlardan dolayı adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 169 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile icra edilen operasyonlarda aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, taksirle ölüme neden olma, vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 1 kişi, 10 yıl ve 20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 9 kişi, 5 yıl ve 10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 25 kişi, 2 yıl ve 5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 55 kişi, 2 yıl altı hapis cezasıyla aranan 79 kişi olmak üzere toplamda 169 kişi yakalandı. Yakalanan 169 kişinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaGüvenlikGüncelAnkaraJASATSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: JASAT koordinesinde Ankara'da yakalanan 169 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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