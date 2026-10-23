JASAT, Manisa\'da 78 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı

JASAT, Manisa'da 78 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da JASAT ekiplerinin operasyonunda, hakkında 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı. Karşılıksız çek işlemleri ve benzeri 11 ayrı suçtan aranan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Manisa'da hakkında 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında firari bir hükümlüye yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, "karşılıksız çek işlemleri" ve benzeri 11 ayrı suçtan aranan, hakkında 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'yi (48) gözaltına aldı. Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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