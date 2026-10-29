JASAT takibiyle Bilecik merkezde yakalanan şahıs tehdit suçundan aranıyordu - Son Dakika
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JASAT takibiyle Bilecik merkezde yakalanan şahıs tehdit suçundan aranıyordu

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JASAT takibiyle Bilecik merkezde yakalanan şahıs tehdit suçundan aranıyordu
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen takipli çalışma kapsamında kimlik sorgusu yapılan şahsın tehdit suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Bilecik il merkezinde yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te tehdit suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen takipli çalışma kapsamında R.A. isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamada şahsın tehdit suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahıs, Bilecik il merkezinde yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı3. SayfaBilecikGüncelJASATSon Dakika

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