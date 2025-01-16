Jennifer Lopez, yangın mağdurlarına büyük bağışta bulundu - Son Dakika
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Jennifer Lopez, yangın mağdurlarına büyük bağışta bulundu

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Los Angeles'taki yangın mağdurlarına kendi dolabından büyük miktarda kıyafet ve aksesuar bağışladı. Bağışlanan eşyaların değeri oldukça yüksek ve çeşitlilik gösteriyor. Ayrıca, Lopez kendi güzellik ürünlerinden de bağışta bulundu.

16.01.2025 14:00
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Jennifer Lopez, Los Angeles'taki yangın mağdurlarına kendi dolabından büyük miktarda kıyafet ve aksesuar bağışında bulundu. DailyMail.com'a konuşan bir kaynak, 55 yaşındaki yıldızın "kendi dolabından ve büyük depolama ünitesinden çıkardığı kıyafetleri kutulara koyup bir kamyona yüklediğini" açıkladı.

"Bağışlanan eşyalar çok değerli ve miktarı oldukça fazla. İnsanların yeniden ayağa kalkması için kapüşon, kot pantolon gibi günlük kıyafetler mevcut. Spor ayakkabılar, kazaklar ve kış için ideal olan ceketler var. Jennifer 30 yıldır kıyafet biriktirdiği için seçebileceği çok şey vardı" diye belirtti kaynak. Bağışların geçen hafta başladığı ve bu hafta da devam ettiği bildirildi.

Atlas filminin yıldızı ayrıca, temizleyici ve nemlendirici içeren JLO güzellik ürünlerinden de birçok paket bağışladı. Kıyafetler, Los Angeles ve Pasadena okullarındaki öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere dağıtılacak.

Pacific Palisades ve Altadena'da meydana gelen yangınlarda en az 24 kişi hayatını kaybetti. Parasal değeri açıklanmayan bağış, evleri yanan ve hiçbir şeyi kalmayan insanlar için "halk" bağış kampanyası düzenleyen The A-List'e yapıldı. Ayakkabı firması Steve Madden de yardım gönderenler arasında.

Geçen hafta Instagram'da paylaşım yapan Lopez, Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne yönlendirme yaptı. Kulüp, felaket sırasında çocuklara ve ailelerine "güvenli alanlar ve destek" sağlıyor. Gençliğinde bu kulübe giden ve 2010'da sözcüsü olan Lopez, "Los Angeles yangınlarından etkilenen herkesle kalbim bir. Özellikle evlerini ve güvenlik duygusunu kaybeden çocuklar için bu olayların ne kadar travmatik olabileceğini hayal bile edemiyorum" dedi.

Lopez ayrıca, gelecek hafta Amazon Prime'da yayınlanacak "Unstoppable" filminin tanıtım etkinliklerini iptal etti. Tek bacaklı güreş şampiyonu Anthony Robles'in biyografisi olan filmde, Lopez şampiyonun annesi Judy'yi canlandırıyor. Hollywood'un ünlü TCL Çin Tiyatrosu'ndaki gala da yangınlar nedeniyle iptal edildi.

Eski eşi Ben Affleck ve çocukları Violet (19), Fin (16) ve Samuel'in (12) tahliye edilenler arasında olduğunu öğrenen Lopez'in "endişeli ve kaygılı" olduğu ve durumlarını kontrol ettiği bildirildi.

Jennifer Lopez, yangın mağdurlarına büyük bağışta bulundu
Jennifer Lopez, yangın mağdurlarına büyük bağışta bulundu
Jennifer Lopez, yangın mağdurlarına büyük bağışta bulundu
Jennifer Lopez, yangın mağdurlarına büyük bağışta bulundu
Jennifer Lopez, yangın mağdurlarına büyük bağışta bulundu

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Son Dakika 3.Sayfa Jennifer Lopez, yangın mağdurlarına büyük bağışta bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Çarman:
    Amq. Bom boş bir harcama. Evi yanan herkesin durumu zaten iyi. Sen gel gazzeye bir ekmek bulup yiyemeyenlere hadi geçtim kendi ülkende sokakta yatanlara yardım et. 53 2 Yanıtla
  • 19815530:
    makyaj malzemesi yardımı ne dir? 7 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    helal olsun bizdede devletin bankası mileltin parasını deprem bağışı diye bağışlayıp dalga geçer gibi o paralarda gitti 0 0 Yanıtla
  • Coronaci :
    Aman ne buyuk olay bu kiyafet makyaj malzemisini cope atacagima vereyim bari demis ... İnsallah baska yardim yapmassin 0 0 Yanıtla
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