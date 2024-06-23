İznik Gölü\'nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu

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Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiyle gezintiye çıkan genç kız, düşerek sulara gömüldü. 25 yaşındaki kızı gören jandarma ekipleri suya atladı. Ekipler sudan çıkardıkları genç kızı hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yapsa da kurtaramadı.

Bursa'nın İznik Gölü'nde serinlemek için gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye binmek istedi. Bindikleri jet skiyle birlikte tur atmaya başlayan gençlerden 25 yaşındaki kız, dengesini kaybederek suya düştü.

Bir anda ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi. Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi. Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Kübra Özdemir

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.