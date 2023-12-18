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Joe Biden'ın konvoyuna kaza - Son Dakika
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Joe Biden'ın konvoyuna kaza

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki kampanya merkezinden ayrıldığı sırada konvoyundaki araca bir otomobil çarptı. Biden ve eşi Jill Biden'ın durumu iyi.

18.12.2023 - 12:58,  Güncelleme: 13:00
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- Biden'ın konvoyundaki araca otomobil çarptı

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki kampanya merkezinden ayrıldığı sırada konvoyundaki araca bir otomobil çarptı.

ABD'nin Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya merkezinden ayrıldığı sırada yaşanan kaza paniğe neden oldu. Dün yerel saatle 20.09 sıralarında Biden'ın konvoyunda yer alan gizli servise ait SUV araca bir otomobil çarptı. Biden'ın bulunduğu noktaya yaklaşık 40 metre uzaklıktaki kavşakta meydana gelen kazanın ardından, güvenlik görevlileri ABD Başkanını araca bindirip hızla bölgeden uzaklaştı.

Beyaz Saray yetkilisi tarafından basına yapılan açıklamada, ABD Başkanı ve eşi Jill Biden'ın durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gizli Servis Sözcüsü Steve Kopek ise yaptığı açıklamada olayın planlanmış bir eylem olmadığını belirterek, konvoyun olaysız bir şekilde bölgeden ayrıldığını söyledi.

Joe Biden\'ın konvoyuna kaza
Kaynak: İHA
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