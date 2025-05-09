Kabe Fotoğrafı Davasında Beraat Kararı

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tüm sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanığın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, esasa ilişkin kararını açıkladı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler

Duruşmada sanıkların duruşmada olmadığı gerekçesiyle son sözleri alınan sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlemediğini belirterek, beraatlarını talep etti.

Tüm sanıkların beraatlarına hükmedildi

Savunmaların alınmasının ardından esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasında bulunan tüm sanıkların üzerlerine atılı 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Doğu D. ve Selahattin C.U ile diğer şüpheliler Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B., Rümeysa Ö'nün 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1'er yıldan 3 'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL