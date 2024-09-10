Kabus Böyle Sona Erdi: Anne ve Oğul 17 Saat Sonra Buluştu - Son Dakika
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Kabus Böyle Sona Erdi: Anne ve Oğul 17 Saat Sonra Buluştu

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk, 17 saat sonra jandarma tarafından ağaç tepesinde uyurken bulundu. Anne ve oğlunun buluşması duygusal anlara sahne oldu.

10.09.2024 10:51  Güncelleme: 11:06
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Kabus böyle sona erdi, anne ve oğlunun 17 saat sonra buluşması herkesi duygulandırdı

Kayıp çocuğu jandarma ağaçta uyurken buldu

Ailesinin 17 saattir haber alamadığı 12 yaşındaki çocuk geceyi ağaç tepesinde uyuyarak geçirmiş

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü'ndeki evinden dün akşam saatlerinde çıkan 12 yaşındaki Resul Guliyev, jandarma ve AFAD ekiplerince 7 kilometre ilerde bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

Olay, dün 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü'nde meydana geldi. 12 yaşındaki Resul Guliyev, sabah ailesi ile beraber okula gitti. Okul dönüşü çantasını yırtan 12 yaşındaki minik Resul, durumu annesine söyledi. Anne Yakut Askerova, minik Resul'ü uyardı. Uyarılar sonrası korkan minik Resul, evi terk etti. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Geniş çaplı arama başlatıldı

Olay yerine sevk edilen ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Minik Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü.

Görüntülerden yola çıkan ekipler, minik Resul'ü evine 7 kilometre mesafedeki Bozcaalan mevkiinde bir tarlada ağacın tepesinde uyurken buldu. Jandarma ekiplerince ailesine getirilen Resul Guliyev'i gören annesi gözyaşlarını tutamadı. O anlar kameraya yansırken, duygulu anne Yakut Askerovo, "Ben sensiz perişanım, sabaha kadar uyumadım seni bekledim" diyerek öptü. 12 yaşındaki Resul, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Öte yandan, çalışmalara destek olan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, saatler sonra bulunan Resul Guliyev'e oyuncak araba hediye etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kabus Böyle Sona Erdi: Anne ve Oğul 17 Saat Sonra Buluştu - Son Dakika

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