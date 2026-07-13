Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 9 Gözaltı

13.07.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Antalya'da yapılan operasyonda 5 bin 777 cep telefonu ve 12 bin 16 aksesuar ele geçirildi.

İstanbul ve Antalya'da kaçakçılığa yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin 777 adet cep telefonu, 12 bin 16 adet cep telefonu aksesuarı, 20 adet tablet ele geçirilirken, 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir çalışma yaptı. Cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarının kaçak yollarla yurtdışından getirtildiği ve satışı yapılarak haksız kazanç elde edildiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonun düğmesine basıldı. 12 operasyonda bin 297 adet cep telefonu, 528 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Çalışmaların devamında İstanbul ve Antalya'da tespit edilen 13 işyeri ve 11 eve yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 11 bin 488 adet cep telefonu aksesuarı, 4 bin 480 adet cep telefonu, 966 adet cep telefonu bataryası, 800 adet cep telefonu ekranı, 80 adet bluetooth hoparlör, 20 aret tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Adana’da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti Adana'da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu

11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
11:46
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Yalan söyleyenin Allah belasını versin
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Yalan söyleyenin Allah belasını versin
11:30
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 12:04:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.