Kaçak elektrik kullanan şahıs, elektriğini kesmeye gelenlere tüfekle tehditler savurdu

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Kaçak kullandığı için elektriğini kesmeye gelen ekipleri tüfekle tehdit etmişti, korku dolu anlar ortaya çıktı

-Elektriğini kesmeye gelenlere korku dolu anlar yaşatmıştı, enbean kameraya yansıdı

DÜZCE - Düzce'de kaçak elektrik kullandığı için elektriğini kesmeye gelen personele tüfekle tehditler savuran şahsın korku dolu anları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz tarihinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaçak elektrik kullanan şahsın elektriğini kesmeye giden ekiplere pompalı tüfek ile tehdit etmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Darıyeri Hasanbey Köyü'nde yaşadığı tespit edilen şüpheli R.K., ekiplerce yakalandı. Evde yapılan aramada personelleri tehdit ettiği esnada kullandığı pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece dün tutuklandı.

Bugün ise olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Korku dolu görüntülerde, R.K'nin pencereden tüfeği personele doğrultarak kestikleri elektriği bağlaması için hakaretlerde bulunduğu duyuluyor.