Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kaçak kazı yapan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyette, Eskihisar Mahallesi Aygırlar Mevkii'nde bulunan Nysa Antik kenti içerisinde C.Ö. ve S.G. isimli 2 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte bir adet el dedektörü ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
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