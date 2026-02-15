Kaçak Keklik Avına 75 Bin TL Ceza - Son Dakika
Kaçak Keklik Avına 75 Bin TL Ceza

15.02.2026 13:48
Van'da kaçak keklik avlayan bir kişiye 75 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak keklik avlayan şahsa 75 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçı avcılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alkasnak Mahallesi'nde kara avcılığına muhalefet suçu kapsamında icra edilen faaliyette Ş.H. (58) isimli şahsın ikametinin bahçesinde yapılan kontrolde, 14 kınalı keklik tespit edilerek muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erciş Şefliğine teslim edildi. DKMP ekipleri tarafından avcılık belgesi olmadan avlanmadan 8 bin 968 TL, avlanma süreleri dışında avlanmadan 5 bin 943 TL, tuzak kullanmaktan 4 bin 392 TL ve 14 kınalı keklik için 56 bin TL olmak üzere toplamda 75 bin 303 TL idari para cezası uygulandı. - VAN

Kaynak: İHA

Kaçak Keklik Avına 75 Bin TL Ceza
