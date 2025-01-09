Kaçan Sürücü Elmadağ\'da Yakalandı

3.Sayfa

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde polis kontrol noktasından kaçan sürücü, Elmadağ girişindeki polis kontrol noktasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, Elmadağ polis kontrol noktasında durmayarak otomobiliyle Hasanoğlan yönüne doğru kaçtı. Şahıs, Hasanoğlan tarafındaki polis ekiplerinin de dur ihtarına uymayarak Lalahan istikametine doğru kaçmaya devam etti. Lalahan'daki polis ekiplerinin Samsun yolunu kapatması üzerine şüpheli tekrar Elmadağ istikametine doğru kaçmaya başladı. Elmadağ'a yönelen şüpheli, bölgedeki polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA