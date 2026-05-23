Kaçan Sürücü Motosikleti Bıraktı

Karaman'da bir sürücü polisi görünce motosikleti yol kenarına bırakıp kaçtı. Yapılan incelemede motosikletin şase numarasının kazındığı ve düz kontak yapılarak çalıştırıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekibini gören kimliği belirsiz sürücü motosikleti yol kenarına bırakarak kaçtı. Ekiplerin motosiklet üzerinde yaptığı incelemelerde, şase numarasının kazınmış olduğu ve düz kontak yapılarak çalıştırıldığını tespit etti. Çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet, güvenlik nedeniyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN