Kaçan Sürücü Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçarken ekibin üzerine araç süren sürücü, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denetime çıkan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi Erim Sokak'ta Ö.F.K.'nin kullandığı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü ekibin üzerine aracını sürerek kaçtı.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonrası Ö.F.K. isimli şahıs, Ergene Velimeşe Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı. Ö.F.K. polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ
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