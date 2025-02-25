Kaçan Sürücü Vatandaşlarca Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaçan Sürücü Vatandaşlarca Durduruldu

Geniş Video İzle

Ankara'da bir ticari araç 3 araca çarpıp kaçarken, vatandaşlar tarafından durduruldu.

25.02.2025 02:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 3 araca kaza yaptırıp kaçan şahıs vatandaşlar tarafından durduruldu... Kaza anı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde hızla seyreden bir ticari araç, 3 aracın kaza yapmasına sebep olup kaçmaya çalıştı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde hızla ilerleyen 06 EDH 959 plakalı ticari araç, 3 otomobilin kaza yapmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü çevredeki vatandaşların müdahalesi ile durduruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Ankara, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçan Sürücü Vatandaşlarca Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 04:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kaçan Sürücü Vatandaşlarca Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.