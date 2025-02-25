Kaçan Sürücü Vatandaşlarca Durduruldu

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Ankara'da 3 araca kaza yaptırıp kaçan şahıs vatandaşlar tarafından durduruldu... Kaza anı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde hızla seyreden bir ticari araç, 3 aracın kaza yapmasına sebep olup kaçmaya çalıştı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde hızla ilerleyen 06 EDH 959 plakalı ticari araç, 3 otomobilin kaza yapmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü çevredeki vatandaşların müdahalesi ile durduruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.