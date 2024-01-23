Kadıköy\'de 19 yıl önce eşini yaralayıp, eşinin dayısını öldüren zanlı yakalandı

Kadıköy'de 19 yıl önce eşini yaralayıp, eşinin dayısını öldürdükten sonra kayıplara karışan zanlı yakalandı. Zanlı adliyeden sevki esnasında, "Namus için" ifadesini kullandı.

2005 yılı kasım ayında eşi Ayşe Ö. ve eşinin dayısı Sami Akbulut'u defalarca bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı Ali Ö., 19 yıl sonra yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sahte kimlikle yıllarca saklanmış

Geçmiş yıllara dair dosyaları yeniden açan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 19 yıl önce Kadıköy'de işlenen cinayetle ilgili çalışma başlattı. Olayın yaşandığı yer, görgü tanıklarının ifadeleri ve çeşitli ipuçlarını değerlendiren ekipler, zanlının cinayetten hemen sonra memleketi Adana'ya kaçtığını ve 5 yıl boyunca orada saklandığını belirledi. Çalışmalar neticesinde, zanlının daha sonra amcasının oğlunun Mehmet Ö.'nün adına sahte kimlik düzenlediği ve yıllarca bu şekilde hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş ve kapsamlı bir çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yaşadığı yeri tespit etti ve Ali Ö. geçtiğimiz gün Pendik'te yakalandı.

Zanlı "Namus için" dedi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Ali Ö. adliyeye sevk edildi. Ali Ö. adliyeye sevki esnasında kendisine yöneltilen soruya, "Namus için" diye yanıt verdi. - İSTANBUL