 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kadıköy'de seyir halindeki iki motosiklet çarpıştı. Olayda bir motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İddiaya göre, D-100 Karayolu üzerinde isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki kurye motosiklet seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

31.12.2023 - 08:34,
Abone Ol

Kadıköy'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de seyir halindeki iki motosiklet çarpıştı. Olayda bir motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sırlarında İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre, D-100 Karayolu üzerinde isimleri ve plakları öğrenilemeyen iki kurye motosiklet seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza da bir motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy\'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

D-100 Karayolu, Kadıköy, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


08:58
Aras Bulut İynemli, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye destek verdi Aras Bulut İynemli, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye destek verdi
08:50
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12
Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48
Dilmen anlattı! Erdoğan'ın 'Neden Suudi Arabistan?' sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07
İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:23
Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi

Son Dakika
08:58 Aras Bulut İynemli, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye destek verdi
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48 Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07 İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:23 Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 09:11:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement