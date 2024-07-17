Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta hırsızlığı kamerada

Kadıköy'de bulunan bir pırlanta dükkanından yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çalan şüpheliler, suç geçmişi olan kişiler olarak tespit edildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve şüpheliler tutuklandı.

17.07.2024 17:40
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Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de pırlanta dükkanından yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çaldıkları iddiasıyla yakalanan şüpheliler suç makinesi çıktı. Farklı suçlardan sabıkaları ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüpheliler tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi Sevilli Sokak üzerinde bulunan K.E. isimli şahsa ait işyerinde 15 Mart tarihinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde arabayla dükkanın önüne gelen 5 kişilik maskeli grup, iş yerinin kapısını açarak içeri girdi. İçeride bulunan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takıları çaldı. Müştekinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler M.K.'nın9 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheli O.Ş.hakkında 10 suç kaydı, 3 aranma ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli S.G.'nin ise 22 adet suç kaydı, 3 adet aranma,16 yıl 3 kesinleşmiş cezasının olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta 15 Mart tarihinde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 suç kaydı ve 1 aranması bulunan firari şüpheli N.Ç.ise 9 Temmuz tarihinde tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Kadıköy, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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