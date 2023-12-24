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Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yaptı ve basın mensuplarına saldırdı - Son Dakika
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Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yaptı ve basın mensuplarına saldırdı

Kadıköy'de alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Kaza yapan alkollü sürücü, olay yerine giden basın mensuplarına saldırdı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

24.12.2023 - 04:52,
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Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı

İSTANBUL - Kadıköy'de alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Kaza yapan alkollü sürücü kazayı çekmek için olay yerine giden basın mensuplarına saldırdı.

Olay, saat 03.30 sırlarından İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 34 GJJ 599 plakalı alkollü araç sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Kazayı yapan alkollü sürücü olayı haberleştirmek için olay yerine giden basın mensuplarına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri alkolü sürücüyü ve yanındaki arkadaşını ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Kadıköy\'de alkollü sürücü kaza yaptı ve basın mensuplarına saldırdı
Kaynak: İHA
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D-100 Karayolu, Kadıköy, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yaptı ve basın mensuplarına saldırdı - Son Dakika


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