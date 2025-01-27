Kadıköy'de Bıçaklama Olayı

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Kadıköy'de İtalyan şefin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bit pazarında böyle bıçaklandı

İSTANBUL - İstanbul'da İtalyan şefin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bit pazarında bıçaklandı. Mattia'nın tedavisi yoğun bakımda sürerken, kendisine omuz atan kişilere 'Pardon kardeşim' dediği için bıçaklandığı öğrenildi.