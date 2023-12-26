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Kadıköy'de bina yıkımında göçük: Kepçe operatörü yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de bina yıkımında göçük: Kepçe operatörü yaralandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte kepçe operatörü yaralandı. Operatör, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kadıköy\'de bina yıkımında göçük: Kepçe operatörü yaralandı
26.12.2023 - 15:32,
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Kadıköy'de bir binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan kepçe operatörü yaralanırken, olayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Saat 14.47'de Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşe Sokakta yapılan bina yıkımı esnasında göcük meydana gelmiş olup, olayda kepçe operatörü bel kısmına kadar göçük altında kalmıştır. Operatör, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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