Kadıköy'de bir otomobil alev alarak yanmaya başladı - Son Dakika
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Kadıköy'de bir otomobil alev alarak yanmaya başladı

Kadıköy\'de bir otomobil alev alarak yanmaya başladı

Kadıköy'de seyir halindeki bir otomobil, D100 Karayolu üzerinde motor kısmından çıkan alevler nedeniyle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

10.05.2024 02:16
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Kadıköy'de D100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay 01.15 sıralarında D100 Göztepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Yiğitcan Yılmaz idaresindeki 34 HGT 905 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de bir otomobil alev alarak yanmaya başladı - Son Dakika

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