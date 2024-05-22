Kadıköy'de Cinayetten Aranan Şahıs Polisle Arbede Yaşarken Kendini Vurdu - Son Dakika
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Kadıköy'de Cinayetten Aranan Şahıs Polisle Arbede Yaşarken Kendini Vurdu

Kadıköy\'de Cinayetten Aranan Şahıs Polisle Arbede Yaşarken Kendini Vurdu

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında cinayetten aranan Gökhan Yıldız, polis ile arasında çıkan arbede sırasında silahla kendisini vurarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

22.05.2024 16:02
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Kadıköy'de cinayetten aranan Gökhan Yıldız, polis ile arasında çıkan arbede sırasında silahla kendisini vurarak hayatını kaybetmiş, polis memurunu ise yaralamıştı. Ölen şahsın Söğütlüçeşme metrobüs durağında polisten kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında geçtiğimiz akşam yaşanan olayda iddiaya göre, eski nişanlısı Bahar Kaban'ın öldürülmesi olayına ilişkin aranan Gökhan Yıldız, güvenlik kontrolü sırasında kendisinden kimlik isteyen polis ekiplerine sahte kimlik verdi. Polis ekipleri Yıldız'ı gözaltına almak isteyince şüpheli ile polisler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında kendi silahını çıkaran şüpheli kendini ve polis memurunu yaraladı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Yıldız hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüs durağının çıkışında güvenlik kontrolü gerçekleştiren polis ekiplerinin şüpheli şahsı durdurduğu, şüphelinin bir anda kaçmaya başladığı, polislerin yakaladığı ve aralarında arbede yaşandığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Cinayetten Aranan Şahıs Polisle Arbede Yaşarken Kendini Vurdu - Son Dakika

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