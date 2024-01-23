Kadıköy\'de drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de drift atan sürücü o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri kimliğini tespit ettiği sürücüye cezai işlem uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı denetimlerde 24 Kasım 2023 Kadıköy Hızırbey caddesi üzerinde aracıyla drift yaparak trafik güvenliği tehlikeye düşüren 41 BR 086 plaka araç sürücüsü B.A ekipler tarafından tespit edildi.

Sürücü B.A'ya 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Drift) maddesinden 20 bin 342 TL, 73/A (Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak) maddesinden 436 TL, 78/1-A (Emniyet Kemeri kullanmamak) 436 TL olmak üzere toplamda 21 bin 214 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 67/1D maddesini 5 yıl içerisinde 2.kez ihlal etmesinden dolayı daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca B.A trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle TCK 179/2 (Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık, ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır) iddiasıyla gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL