 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy'de drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de drift yapan sürücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek cezai işlem uyguladı. Sürücüye toplamda 21 bin 214 TL trafik idari para cezası kesildi ve sürücü belgesi iptal edildi. Ayrıca, tehlikeli hareketler nedeniyle adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Kadıköy\'de drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı
23.01.2024 - 13:30,
Abone Ol

Kadıköy'de drift atan sürücü o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri kimliğini tespit ettiği sürücüye cezai işlem uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı denetimlerde 24 Kasım 2023 Kadıköy Hızırbey caddesi üzerinde aracıyla drift yaparak trafik güvenliği tehlikeye düşüren 41 BR 086 plaka araç sürücüsü B.A ekipler tarafından tespit edildi.

Sürücü B.A'ya 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Drift) maddesinden 20 bin 342 TL, 73/A (Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak) maddesinden 436 TL, 78/1-A (Emniyet Kemeri kullanmamak) 436 TL olmak üzere toplamda 21 bin 214 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 67/1D maddesini 5 yıl içerisinde 2.kez ihlal etmesinden dolayı daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca B.A trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle TCK 179/2 (Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık, ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır) iddiasıyla gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kadıköy, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika


19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52
Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27
Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:15
Bakasetas'ın ardından Galatasaray'ın golcüsü de Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor Bakasetas'ın ardından Galatasaray'ın golcüsü de Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor

Son Dakika
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:15 Bakasetas'ın ardından Galatasaray'ın golcüsü de Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor
17:15 Ürküten görüntü! Başıboş köpekler çocuk parkını istila etti
17:11 2024 Oscar adayları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 19:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement