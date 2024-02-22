Kadıköy'de dron destekli denetim: Sürücülere para cezası yağdı - Son Dakika
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Kadıköy'de dron destekli denetim: Sürücülere para cezası yağdı

Kadıköy\'de dron destekli denetim: Sürücülere para cezası yağdı

Kadıköy'de yaya geçidini kullanmayan sürücülere yönelik dron ile denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda sürücülere toplamda 12 bin 540 lira para cezası kesildi. Cezaya itiraz eden sürücüler, dron görüntülerini izleyerek durumu değerlendirdi.

22.02.2024 23:40  Güncelleme: 23:44
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Kadıköy'de dron destekli denetim: Sürücülere para cezası yağdı

İSTANBUL - Kadıköy'de yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücülere yönelik dron ile denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, sürücülere toplamda 12 bin 540 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde denetim noktası oluşturdu. Dron ile yaya geçidinden gidenlere geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler tespit edildi. Denetimde yayalara yol vermeyen 4 otomobil sürücüsüne toplamda 12 bin 550 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücüler duruma itiraz ederek dron görüntülerini izledi. Çoğu sürücü cezaya tepki gösterdi.

Denetimde ceza kesilen sürücü, "Farkında değilim durdum diye biliyorum ben. Normalde duruyorum. Geçtiğimin farkında değilim. Cezanın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Anlamadım yayaya nasıl yol vermemişim. Kabul etmiyorum bu cezayı. Suçum olsa cezayı kabul edeceğim. Ben sol şeritteyim durma şansım yok. Cezaya itiraz edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA

Kadıköy, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de dron destekli denetim: Sürücülere para cezası yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de dron destekli denetim: Sürücülere para cezası yağdı - Son Dakika
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