Kadıköy'de Dronlu Trafik Denetimi

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Kadıköy'de dronlu denetimde 8 sürücüye ceza

-Kadıköy'de ceza uygulanan sürücü: "Eve gitmem lazım, acelem vardı"

İSTANBUL - Kadıköy'de dron destekli denetimlerde 8 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Kadıköy D-100 kara yolu Avrasya Tünel girişinde dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde Avrasya Tüneli'ne kural ihlali yaparak giren sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ceza alan bir sürücü, "Acelem vardı, eve gitmem lazım. İlk defa geçecektim, bilmeden yaptım" dedi. Uygulamada 8 sürücüye toplamda 7 bin 944 lira cezai işlem uygulandı.