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Kadıköy'de Gasp Şüphelisi Markette Yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Gasp Şüphelisi Markette Yakalandı

Kadıköy'de gasp suçundan aranan bir şahıs, markette alışveriş yaparken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, para ödemek için cüzdanını çıkardığı sırada ekiplerin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındı. Olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy\'de Gasp Şüphelisi Markette Yakalandı
17.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:30
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Kadıköy'de gasp suçundan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından markette alışveriş yaptığı esnada yakalandı. Kasada para ödemek için cüzdanını çıkaran şahıs, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yere yatırılarak gözaltına alındı. Aranan şahsın yakalanma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Rıhtım'da geçtiğimiz aylarda bir markette meydana gelen olayda, polis tarafından gasp suçu ile aranan bir şahsı ekipler takibe aldı. Şahsın bir markette olduğunu tespit eden polis, onu başarılı bir müdahale ile yakaladı. Şahıs, alışveriş yaptığı ürünlerin ücretini ödemek için cüzdanını çıkardığı esnada markete giren ekipler bir anda yaptıkları müdahaleyle şahsı yere yatırdı. Ardından vatandaşların şaşkın bakışlarından dolayı çevredeki müşterilere de durumu anlatan ekipler aranan şahsı gözaltına aldı. Yaşanan yakalanma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Gasp Şüphelisi Markette Yakalandı - Son Dakika


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