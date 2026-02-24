Kadıköy'de Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
Kadıköy'de Güvenlik Denetimleri

Kadıköy\'de Güvenlik Denetimleri
24.02.2026 10:22
Kadıköy'de geniş çaplı denetimlerde 147 gürültü yapan kişiye ceza, 4 şüpheli yakalandı.

Kadıköy'de emniyet ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. İlçe genelinde özellikle Bağdat Caddesi ve Çetin Emeç Bulvarı üzerinde kamu düzeninin sağlanması, çevreye rahatsızlık verenlerin önlenmesi ve trafik güvenliğinin temini amacıyla geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

Bağdat Caddesi tedbirleri kapsamında 7 sabit uygulama noktası oluşturulurken, ekipler ayrıca ring halinde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü yaptığı tespit edilen 147 kişi hakkında idari işlem uygulanarak toplam 259 bin 308 lira para cezası kesildi.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise çeşitli kural ihlallerinde bulunduğu belirlenen 51 araç sürücüsüne toplam 129 bin 371 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetimler sırasında 3 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanımı kapsamında adli işlem başlatıldı. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arandığı belirlenen 4 şüpheli yakalanarak ilgili polis merkezi amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de Güvenlik Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

