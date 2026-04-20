Fenerbahçe Chobani Stadyumu yanında korkutan çökme
20.04.2026 16:29  Güncelleme: 16:30
Kadıköy'deki Fenerbahçe Chobani Stadyumu yakınındaki inşaat sahasında, istinat duvarının bir kısmı sabah saatlerinde çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtiliyor, incelemeler devam ediyor.

Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nun yanındaki, ASM Emir isimli inşaat firmasının şantiye alanında alanında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle duvar çökmesi meydana geldi. Olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Çöken alan dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde inşaat sahasında bulunan istinat duvarının bir kısmı aniden çöktü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında inşaat alanında çalışan işçilerin bulunduğu, ancak ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bölge şeritlerle kapatılırken, ekipler alanda inceleme başlattı. Yetkililer, çökmenin nedenine ilişkin teknik araştırmanın sürdüğünü belirtirken, çevredeki binalar ve yol güvenliği açısından da ek tedbirler alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
