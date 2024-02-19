Kadıköy'de İnşaat Alanında İstinat Duvarı Çöktü, İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de İnşaat Alanında İstinat Duvarı Çöktü, İşçi Ağır Yaralandı

Kadıköy\'de İnşaat Alanında İstinat Duvarı Çöktü, İşçi Ağır Yaralandı

Kadıköy'de bir inşaat alanında çalışma yapan iş makinesinin üzerine çöken istinat duvarı sonucu bir işçi ağır yaralandı. İşçi, diğer işçiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

19.02.2024 19:00
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Kadıköy'de inşaat alanında çalışma yapan iş makinesinin üzerine istinat duvarı çöktü. Olayda duvarın altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Eğitim Mahallesi Gelincik Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi çalışma yaptığı esnada çöken istinat duvarının altında kaldı. Yaralanan ve bulunduğu yerde sıkışan işçi, diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri inşaat alanında inceleme yaparken, inşaat alanındaki sorumlu kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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