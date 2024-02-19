Kadıköy'de istinat duvarı çökmesi: 1 işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de istinat duvarı çökmesi: 1 işçi ağır yaralandı

Kadıköy'de bir inşaat alanında çalışma yapan iş makinesinin üzerine istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu bir işçi duvarın altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

19.02.2024 20:09
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Kadıköy'de istinat duvarı iş makinesinin üzerine çöktü: 1 işçi ağır yaralandı

İSTANBUL - Kadıköy'de inşaat alanında çalışma yapan iş makinesinin üzerine istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu bir işçi duvarın altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Eğitim Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin çalışma yaptığı esnada istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi sonucu bir işçi yaralandı. Sıkışan işçi, diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri inşaat alanında inceleme yaparken inşaat alanında sorumlu kişiyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kadıköy\'de istinat duvarı çökmesi: 1 işçi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kadıköy, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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