Kadıköy'de bir kafede maç izleyen müşterilerin park halindeki aracını çalmaya çalışan kasklı hırsız valelere yakalandı. Şüpheli şahıs, kendisini yakalamak isteyen valelere silah doğrulttu, tehditler savurdu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kadıköy'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafenin vale bölümüne gelen kasklı 2 kişi görevlilerin olmadığı esnada park halindeki araçların anahtarlarını aldı. Sokağa çıkarak çaldıkları anahtarlarla araçları açmaya çalıştı. Şüphelilerden biri anahtarla açtığı aracı çalacağı esnada valelere yakalandı. Üzerine doğru koşan valeyi gören şüpheli, silah doğrulttu. Kısa süre tehditler savuran kasklı hırsız olay yerine geldiği motosiklete binerek yanındaki diğer hırsız ile beraber uzaklaştı. Durum o esnada kafede maç izleyen araç sahiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"Kasklı şahıs da panikleyip arkadaşlarımızın üzerine silah doğrultuyor"
Konuya ilişkin konuşan işletme müdürü Müjdat Akpolat, "Dün Galatasaray- Sparta Prag maçı oynanırken 2 tane motosikletli şahıs kafenin önüne kadar geliyorlar. Vale bölümünde bulunan anahtarlardan iki tanesini çalıyor. Ardından sokağa çıkıp rastgele araçları denemeye başlıyor. Araçlardan birini buluyorlar. Bunlar tam araca bineceği esnada vale arkadaşlarımız durumu fark ediyor. Kasklı şahıs da panikleyip arkadaşlarımızın üzerine silah doğrultuyor. Bizim arkadaşlarımız geri adım atmayınca bunlar kaçmaya başlıyor. Biz durumu polis ekiplerine bildirdik. Araçlar çalınmadı, herkese geçmiş olsun" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadıköy'de kasklı hırsızlar valelere silah doğrulttu - Son Dakika
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