Kadıköy'de lüks araç park halindeki ticari taksiye çarptı: 3 yaralı

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Üsküdar'da seyir halindeki lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki ticari taksiye çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İstanbul'da Üsküdar ilçesi, Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi üzerinde saat 10.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen BMW marka 34 F 2287 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak, yolun sağında park halindeki Hacı Bal'ın kullandığı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 F 2287 plakalı lüks otomobilin sürücüsü ve park halindeki ticari taksinin içinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Oğuz Durmuş, "Kırmızı lüks araç makas atarak geliyordu. Sonra park halindeki taksiye vurdular. Taksinin içinde yolcular vardı" dedi.

Ticari taksi sürücüsü Hacı Bal ise "Arkadan geldi araba vurdu. Aracı ben kullanıyordum" dedi. - İSTANBUL