Kadıköy\'de Motosiklet Denetimi

Kadıköy Caddebostan sahilinde yaya güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. C Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından yapılan uygulamada, yaya kaldırımı ve yürüyüş yolunu kullandığı tespit edilen motosiklet sürücüleri tek tek durduruldu.

Özellikle sahil hattında yoğunluk oluşturan bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde, yayaların geçiş alanlarını kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücülerin belgeleri incelenirken, trafik kurallarını ihlal eden motosiklet kullanıcılarına Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Trafik ekipleri ise yaya yollarının motosiklet yolu olmadığını belirterek, özellikle sahil kesimlerinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL