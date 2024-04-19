Kadıköy'de narkotik köpeği "Giz" ile 'Huzur ve Güven İstanbul' uygulaması yapıldı
İSTANBUL - İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan 'Huzur ve Güven İstanbul' uygulamasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı. Denetimde "Giz" isimli narkotik köpeği de yer aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' uygulaması yaptı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Kadıköy'de denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik aranarak, araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların GBT sorgusu yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimde "Giz" isimli Belçika kurdu olan malinois cinsi narkotik köpeği de araçlarda titiz bir şekilde arama yaptı.
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, H.Ç. isimli şüphelinin yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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