Kadıköy\'de Otomobil Direğe Çarptı

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Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

İSTANBUL - Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırma çıktı ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada kaldırımda hiç kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

Kaza, İstanbul'un Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Orhan Duhan Delen hakimiyetindeki BMW marka 34 HA 7741 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce caddenin sağındaki kaldırıma çıktı, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücülere alkol testi yaparken, kazayla ilgili çalışma başlattı. Kazada yaralanan olmazken kaza sırasında kaldırımda hiç kimsenin olmaması faciayı önledi.