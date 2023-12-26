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Kadıköy'de otomobil motosiklete çarptı, sürücünün ayağı kırıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de otomobil motosiklete çarptı, sürücünün ayağı kırıldı

Kadıköy'de bir sitenin otoparkından çıkan otomobil, ters yöne girmek istediği sırada seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

26.12.2023 - 00:38,
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Kadıköy'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de hatalı şerit değiştiren motosiklete seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Olay, saat 23.00 sırlarında İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 KG 8487 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken, hatalı şerit değiştiren ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GFM 991 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy\'de otomobil motosiklete çarptı, sürücünün ayağı kırıldı
Kaynak: İHA
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D-100 Karayolu, Kadıköy, Pendik, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de otomobil motosiklete çarptı, sürücünün ayağı kırıldı - Son Dakika


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