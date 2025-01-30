Kadıköy'de Restorana Torpil Atan Genç Serbest

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İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki araçtan restorana torpil atmaktan gözaltına alınan genç, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Kadıköy'de meydana gelmişti. Seyir halindeki bir otomobilden restoranın içine torpil atılmıştı. Aracın içindeki şahıslar önce yavaşlayarak bir süre restoranı izlemiş, ardından yaktıkları torpili restoranın camından içeri atıp olay yerinden uzaklaşmıştı. Patlama sesi ile içerideki müşteriler ve çalışanlar korku dolu anlar yaşamıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın faili B.D.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada gencin torpili eğlence amaçlı restorana attığını söylediği öğrenildi. Hakkında "güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılan genç serbest bırakıldı. - İSTANBUL