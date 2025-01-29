Kadıköy'de Restorana Torpil Atıldı

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Kadıköy'de seyir halindeki araçtan restorana torpil atıldı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de bulunan bir restorana seyir halindeki otomobilden torpil atıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Kadıköy'de bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın önünden geçen seyir halindeki bir otomobil restoranın içine torpil attı. Aracın içindeki şahıslar önce yavaşlayarak bir süre restoranı izledi ardından yaktıkları torpili restoranın camından içeri atıp olay yerinden uzaklaştı. Patlama sesi ile içerideki müşteriler ve çalışanlar kısa süreliğine korku dolu anlar yaşadı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.