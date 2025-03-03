Kadıköy'de Silahlı Şahıs Trafik Polisi Tarafından Yakalandı

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Kadıköy'de elinde silahla bir mekana giren şahsa trafik polisi müdahale etti

İSTANBUL - Kadıköy elinde silahla bir mekana giren şahıs paniğe neden oldu. Şahsı trafik polisi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay dün Bostancı'da meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir mekanda silahla girerek ateş etmek istedi. Durumu fark eden trafik polisi hızla olaya müdahale ederek şahıs gözaltına aldı. Cadde üzerinde saldırganın aniden silahını çıkararak mekana girdi. Mekanda ateş etmek isteyen şahsı o sırada bölgede görev yapan trafik polisleri, duruma müdahale etti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.