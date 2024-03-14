Kadıköy'de seyir halindeyken aniden şerit değiştiren taksi, sol şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarptı, kaza neticesinde taksi sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sularında Kadıköy ilçesi, Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre orta şeritte seyreden 34 TCM 38 plakalı taksi, sürücüsünün sapağı kaçırması ile aniden direksiyonu sola kırması ile sol şeritte ilerleyen 34 BT 4125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile taksi kaldırıma savruldu. Olay sonucu taksi sürücüsü Erdoğan G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadıköy'de seyir halindeyken taksi kaza yaptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, bir lise öğretmeni evde tartıştığı eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü. Tartışmanın sebebi henüz bilinmiyor. Polis, şüpheliyi şehir dışına kaçarken yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kadıköy'de seyir halindeyken şerit değiştiren bir taksi, sol şeritte ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen bir servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yolda savruldu ve iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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