Kadıköy'de taksiciyi bıçaklayan 3 çocuk şahıs yakalandı
İSTANBUL - Kadıköy'de ticari taksiciyi bıçaklayan 3 şahıs yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan ve çeşitli suçlardan kayıtları olan şahıslardan ikisi serbest bırakılırken biri tutuklandı.
Kadıköy'de 5 Mart tarihinde yaşanan olayda, 3 şahıs ticari taksi sürücüsü 59 yaşındaki O.E.'yi bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli şahısların müşteri olarak taksiye el ettikleri, taksicinin lastik havasının inik olması sebebiyle alamayacağını söylediği ve aracı yol kenarına çektiği, bunun üzerine şüpheli şahısların taksicinin yanına gelerek kendisine bıçak çekip iki kolundan yaraladıkları tespit edildi.
Şüpheli şahıslardan A.A.olay yerinde polislerce yakalandı. Çalışmaların devamında; diğer şüpheli şahısların O.Ş.ve S.A.olduğu tespit edildi. 5 Mart tarihinde S.A., 7 Mart tarihinde ise O.Ş. Beyoğlu ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahısların gasp, yağma, yaralama, hırsızlık, yankesicilik, gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu, ayrıca O.Ş. isimli şahsın kamu malına zarar verme suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.
Yakalanan şüpheli şahıslardan A.A. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. O.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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