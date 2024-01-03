 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı

Kadıköy'de bulunan bir tekel bayisinin önünden geçen bir motosikletli, dükkan çalışanına silahla ateş açarak yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadıköy\'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı
03.01.2024 - 23:29,  Güncelleme: 23:31
Abone Ol

Kadıköy'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir tekel bayisinin önünden motosikletle geçen şahıs, dükkana silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği dükkan çalışanı yaralandı.

Olay, Kadıköy'de Caferağa Mahallesinde bulunan bir tekel bayisinde dün saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir motosikletli, dükkanın önünden hızla geçtiği sırada silahla 3 el ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden biri tekel bayisinde çalışan Arif Çabuk adlı kişiye isabet etti. Arif Çabuk ayağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri tekel bayi sahibini ifadesinin alınması için karakola götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kadıköy, Saldırı, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


22:56
Almanya'da çiftçiler hükümete karşı protesto gösterisi düzenleyecek Almanya'da çiftçiler hükümete karşı protesto gösterisi düzenleyecek
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05
Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu

Son Dakika
22:56 Almanya'da çiftçiler hükümete karşı protesto gösterisi düzenleyecek
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
20:27 Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 23:45:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement