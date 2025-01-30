Kadıköy'de Torpil Atan Genç Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de Torpil Atan Genç Serbest Bırakıldı

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Kadıköy'de bir restorana torpil atan genç, adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

30.01.2025 01:10
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Kadıköy'de seyir halindeki araçtan restorana torpil atan genç serbest bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki araçtan restorana torpil atmaktan gözaltına alınan genç, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Kadıköy'de meydana gelmişti. Seyir halindeki bir otomobilden restoranın içine torpil atılmıştı. Aracın içindeki şahıslar önce yavaşlayarak bir süre restoranı izlemiş, ardından yaktıkları torpili restoranın camından içeri atıp olay yerinden uzaklaşmıştı. Patlama sesi ile içerideki müşteriler ve çalışanlar korku dolu anlar yaşamıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın faili B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada gencin torpili eğlence amaçlı restorana attığını söylediği öğrenildi. Hakkında "güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılan genç serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Torpil Atan Genç Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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