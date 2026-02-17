Kadıköy\'de Trafik ve Gürültü Denetimi

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, çevreye rahatsızlık veren fiillerin önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla Bağdat Caddesi ve Çetin Emeç Bulvarı'nda geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. 36 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Bağdat Caddesi'nde güvenlik tedbirleri kapsamında 7 sabit uygulama noktası oluşturulurken, ekipler ring halinde de denetim yaptı. Yapılan kontrollerde çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü yaptığı tespit edilen 108 şahıs hakkında idari yaptırım uygulanarak toplam 190 bin 512 lira para cezası kesildi.

Trafik yönünden gerçekleştirilen kontrollerde ise çeşitli kural ihlallerinde bulunduğu belirlenen 36 araç sürücüsüne toplam 91 bin 321 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu madde kullanımı kapsamında 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Öte yandan yasal oturum süresini ihlal ettiği belirlenen 1 yabancı uyruklu şahıs ise, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kadıköy'de özellikle akşam saatlerinde artan gürültü ve trafik ihlallerine karşı denetimlerin aralıksız sürüyor. - İSTANBUL