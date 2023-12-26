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Kadıköy'de yıkım esnasında göçük: 1 yaralı - Son Dakika
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Kadıköy'de yıkım esnasında göçük: 1 yaralı

Kadıköy'de yıkım esnasında bir binada meydana gelen göçük sonucunda 1 işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kadıköy\'de yıkım esnasında göçük: 1 yaralı
26.12.2023 - 22:31,
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Kadıköy'de yıkım esnasında göçük: 1 yaralı

Göçük alanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - -Kadıköy'de yıkım esnasında binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Göçük meydana gelen alan havadan görüntülendi.

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi, Neşe Sokak'ta 14.00 sıralarında yıkım yapılan bir binada meydana geldi.

Yıkım esnasında binada çalışan işçilerden bir kişi göçük altında kaldı. Vatandaşlar ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçi yardımıyla çıkardılar. Sağlık ekibine teslim edilen yaralı ambulansı konarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de yıkım esnasında göçük: 1 yaralı - Son Dakika


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