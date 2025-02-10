Kadıköy'deki ceset Sarıyer'de kaybolan Velat Can'a ait

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Kadıköy'de sahilde bulunan erkek cesedinin Sarıyer'de kaybolan Velat Can'a ait olduğu kesinleşti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testte DNA örneğinin aile bireyleriyle uyuştuğu ortaya çıktı.

İstanbul Kadıköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmiş ve ihbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi cesedi tekneye alarak karaya çıkarmıştı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can'a ait olduğunun tahmin edildiği belirtilmişti. Can'ın denize düştüğü sırada üstünde bulunan kıyafetler ile cesetteki kıyafetlerin aynı olduğunun belirlenmesi üzerine aile bireylerinden test için DNA örneği alınmıştı. Yapılan test sonucunda DNA'nın örnek veren aile üyeleriyle uyuştuğu ortaya çıktı. Cesedin Velat Can'a ait olduğunun kesinleşmesinin ardından aile bireyleri cenazeyi alarak, defnetmek üzere Diyarbakır'a götürdü. - İSTANBUL