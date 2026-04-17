Kadıköy İskelesi'nde Tekne Yangını
Kadıköy İskelesi'nde Tekne Yangını

Kadıköy İskelesi\'nde Tekne Yangını
17.04.2026 17:03
Kadıköy İskelesi'ndeki yolcu teknesinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.45 sıralarında iskeleye bağlı haldeki TURYOL şirketine ait 42 metrelik B. Kaçkar isimli yolcu teknesinin makine dairesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine kıyı emniyeti, itfaiye, sahil güvenlik, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olay esnasında çevrede panik yaşanırken, teknenin boş olması muhtemel bir faciayı engelledi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

