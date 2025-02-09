İstanbul Kadıköy Sahili'nde vatandaşlar denizde hareketsiz vaziyette duran kişiyi görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden deniz polisi cesedi tekneye alarak karaya çıkardı.
Suda deforme olan cesedin üzerindeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can'ın (23) kıyafetleriyle aynı olduğu belirlendi. Can'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden, DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024'te denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can (23) günlerce aranmış ancak bulunamamıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi! Sarıyer'de kaybolan kardeşlerden biriyle kıyafetleri aynı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)