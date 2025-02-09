Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi! Sarıyer'de kaybolan kardeşlerden biriyle kıyafetleri aynı - Son Dakika
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Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi! Sarıyer'de kaybolan kardeşlerden biriyle kıyafetleri aynı

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Kadıköy Sahili'nde vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu. DNA işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can'a ait olduğu değerlendiriliyor. Can ile cansız bedenin üzerindeki kıyafetlerinin aynı nitelikte olduğu belirlendi.

09.02.2025 15:41
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İstanbul Kadıköy Sahili'nde vatandaşlar denizde hareketsiz vaziyette duran kişiyi görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden deniz polisi cesedi tekneye alarak karaya çıkardı.

KIYAFETLERİ AYNI

Suda deforme olan cesedin üzerindeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can'ın (23) kıyafetleriyle aynı olduğu belirlendi. Can'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden, DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024'te denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can (23) günlerce aranmış ancak bulunamamıştı.

Kadıköy Sahili\'nde erkek cesedi! Sarıyer\'de kaybolan kardeşlerden biriyle kıyafetleri aynı

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi! Sarıyer'de kaybolan kardeşlerden biriyle kıyafetleri aynı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • muzaffer doğan:
    Allah ölümün bile hayırlısını versin 37 1 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bu gibi halka açık yerlerde korkuluk ve can simidi olması gerekiyor Sahillerde çocuklar düşebilir insanların dengesi kaybolabilir Korkuluk yapmak can simidi ip koymak cokmu zor Görevliler biraz dışarıya çıksın bı denetlesinler Çay kahve sonra da içebilirler 32 0 Yanıtla
  • Kadriye Balcı:
    allah 3 0 Yanıtla
  • Ergün Öz:
    ?????? 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi! Sarıyer'de kaybolan kardeşlerden biriyle kıyafetleri aynı - Son Dakika
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