Kadıköy Sahili\'nde erkek cesedi! Sarıyer\'de kaybolan kardeşlerden biriyle kıyafetleri aynı

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İstanbul Kadıköy Sahili'nde vatandaşlar denizde hareketsiz vaziyette duran kişiyi görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden deniz polisi cesedi tekneye alarak karaya çıkardı.

KIYAFETLERİ AYNI

Suda deforme olan cesedin üzerindeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can'ın (23) kıyafetleriyle aynı olduğu belirlendi. Can'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden, DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.